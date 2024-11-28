應屆港姐吳芷靖於選美後跟亞軍梁嘉莹傳出不和，及後二人於聚會「合照」，事後又指事件已過去，現時正各自為工作努力中。前日吳芷靖貼出一班好友為她慶生的照片，她一改形象戴上黑色眼鏡，下身則着上超短裙晒美腿，相當吸睛。相片中的她大擺甫士，霸氣十足，同屆冠軍倪樂琳與「友誼小姐」王汛文亦留言大讚她好靚女。