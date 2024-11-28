欣宜被爆在港行蹤 李幸倪出巡谷票 誓奪叱咤「女歌手」

Gin Lee

歌手李幸倪今年氣勢如虹，有望在各大頒獎禮封后，但她照樣親自落區拉票。至於曾是「獎后」的欣宜在港行蹤曝光，但似乎還未打算復出。

英皇歌手李幸倪（Gin Lee）成為不少頒獎禮賽前大熱人選，包括打入叱咤「我最喜愛的女歌手」最後5強，雖然勝券在握，但日前一樣親自落區拉票。當晚大批歌迷做先頭部隊，帶同印有偶像肖像的易拉架及紙牌等應援品，在旺角向路人高呼：「請支持Gin Lee，投佢神聖一票。」Gin Lee眼見歌迷如此落力大為感動，亦不停跟現場人士打招呼和派心，轉頭又分享落區片留言：「有緣人記得投我一票。」

炎明熹拋書包訴心聲 其後她又分享過去一年的心路歷程：「年頭嘅時候我許下承諾，我會鼓起勇氣去面對所有挑戰，為自己同愛我嘅人努力，去實現我嘅夢想！我今年就係抱住呢個信念，走出咗自己嘅舒適圈，迎接咗好多個『第一次』。」

至於「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）被無綫「雪藏」，將絕迹所有頒獎禮，本報率先爆出她將在新城頒獎禮叫「三飛」，隨時跟Gin Lee爭「女歌手」寶座。消息一出，未知是否為Gigi打下強心針，她於昨日清晨6點出Po指：「感人肺腑，酣暢淋漓！」網民大讚她中文好，又猜測她在訴說連月來的鬱悶。Gigi又上載用了搞笑濾鏡的自拍，自爆準備沖涼睡覺，終於有覺好瞓。

另外，曾是頒獎禮大贏家的欣宜神隱多時，早前有指她返加拿大秘密生B，前日DJ梁文禮卻突然大爆其行蹤，透露她現時在港：「啱啱撞到欣宜，我一手捉住佢，大家即刻攬一嘢，佢狀態好好，我即刻問係咪要迎接你復出？佢笑一笑話：『畀啲時間我…』等你！」不過就有網民不滿他爆欣宜行蹤，怕為她帶來壓力。