視后視帝 放低包袱 胡定欣「慾」罷不能 生擒譚俊彥

視后胡定欣剛剛於《巾幗梟雄之懸崖》中飾演外表硬朗、心狠手辣的「七爺」，但於即將播映的電視電影中卻來個大逆轉，與譚俊彥演兩夫婦，定欣為生B更主動向他「飛擒大咬」，更加插送肉嘴及「壁咚」情節。

無綫相隔20年再度推出電視電影《尋夢琴澳》，卡士雲集三生三旦，包括陳展鵬、譚俊彥（Shaun）、馬國明及胡定欣、林夏薇及張曦雯（Kelly），將於本周六（30日）在翡翠台首播。劇情講述飾演兩夫婦的Shaun及定欣面對中年危機，到橫琴生活的時候，遇到不少有趣的人和事，包括Shaun的「女神上司」Kelly。

戲中Shaun及定欣兩夫婦主要面對的問題包括事業、尊嚴、生兒育女等壓力，為了配合《尋夢》的喜劇色調，二人拋下視帝、視后包袱，以瘋狂又誇張的演繹，帶出都市人每日會遇到的問題，其中床上戲及爆喊戲更反傳統，定欣為了母親的一句遺言急着生B，故經常主動向老公Shaun「飛擒大咬」，送上肉嘴之餘還會上演「壁咚」情節。另一場二人因為訴說各自面對的壓力，終忍不住爆喊，表情極盡誇張，相當搞笑。

張曦雯靠女神風加持 至於日前在台慶夜仙氣爆燈的Kelly，劇中繼續貫徹本色飾演「全國最靚建築師」。為了凸顯她的女神感，每次出場均有「女神光」及「女神風」加持，Kelly表示：「係呀，呢個世界係冇女神，係要打造出嚟，最緊要係燈光靚同埋要有風。監製林肯為咗我出場時可以女神啲，特登準備一部風機畀我去吹起啲頭髮，但係最終我啲女神風大到連阿Shaun嘅頭髮都飛起埋，我睇完都覺得好搞笑。同埋其實喺咁大風情況下，要笑得燦爛同展現迷人眼神好難，因為個風大到吹到我對眼好乾，Con都差啲甩埋。」