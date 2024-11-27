冇腳雀仔終定性 里奧仔認準26歲辣模 傳秘密訂婚

荷里活情場殺手里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）向來不定性經常換畫，不過這隻「無腳嘅雀仔」如今終於停下來，與26歲意大利模特兒女友Vittoria Ceretti感情穩定經常形影不離，近日更有網站爆二人已經秘密訂婚！

里奧仔與Vittoria於去年8月被影到在西班牙一夜店內親熱而令戀情曝光，後來女方被起底是失婚婦，2020年曾與DJ Matteo Milleri結婚，直至去年6月離婚，隨即火速和里奧仔撻着。爆料網站指里奧仔與女友已訂婚，雖然雙方暫時未有回應，但網民對此仍然深信不疑，亦有人留言寸爆里奧仔：「佢（里奧仔）終於玩夠，50歲要結婚！」除此之外，有不少網民懷疑里奧仔並非心甘情願「從此被困」，認為可能是里奧仔意外搞大女友個肚，才萌生結婚的想法。

事實上，今次已非里奧仔首度傳出與女友訂婚，今年3月二人外出食飯，女方被影到戴住神秘鑽戒即被傳訂婚，後來傳聞無疾而終。而里奧仔自從與Vittoria拍拖後，亦出現了很多改變，除了打破女友皆低於25歲的原則之外，他每次夜蒲都會帶上女友同行。

無視員工 被批無禮 另方面，近日網上流傳一條影片，指里奧仔與女友在斐濟度假時忽視酒店為他精心準備的傳統送別儀式，被網民狠批沒有禮貌。片段中，戴上Cap帽和墨鏡的里奧仔與素顏女友於酒店大堂準備離開，當酒店員工為他舉行了一場傳統送別儀式時，里奧仔卻假裝接電話，完全無視在場的員工及住客，直接離開酒店。不少網民看過短片後，批評里奧仔的行為既冷漠又缺乏尊重，但同時亦有粉絲為偶像護航，認為他選擇斐濟這樣偏遠的地點度假，就是希望遠離外界的關注，享受難得的寧靜，反批評酒店的送別儀式可能已騷擾到他。