暢所欲玄：蛇年嫁娶吉日（下）
農曆八月：十二（西曆25年10月3日）沖豬、十三（10月4日）沖鼠、十五（10月6日）沖虎、廿五（10月16日）沖鼠
農曆九月：初五（10月25日）沖雞、初八（10月28日）沖鼠、初九（10月29日）沖牛、十四（11月3日）沖馬、廿二（11月11日）沖虎、廿三（11月12日）沖兔、廿八（11月17日）沖猴、廿九（11月18日）沖雞、三十（11月19日）沖狗
農曆十月：初二（11月21日）沖鼠、初三（11月22日）沖牛、初八（11月27日）沖馬、初十（11月29日）沖猴、十一（11月30日）沖雞、十二（12月1日）沖狗、十七（12月6日）沖兔、十八（12月7日）沖龍、廿一（12月10日）沖羊、廿四（12月13日）沖狗
農曆十一月：初三（12月22日）沖羊、初六（12月25日）沖狗、初十（12月29日）沖虎、十五（西曆26年1月3日）沖羊、十六（1月4日）沖猴、十八（1月6日）沖狗、十九（1月7日）沖豬、廿三（1月11日）沖兔、廿八（1月16日）沖猴
農曆十二月：初一（1月19日）沖豬、初五（1月23日）沖兔、十一（1月29日）沖雞、十三（1月31日）沖豬、廿三（2月10日）沖雞、廿四（2月11日）沖狗、廿六（2月13日）沖鼠
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