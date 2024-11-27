鍾雪瑩封后嚇親 心郁加片酬
演員鍾雪瑩日前在《第61屆台灣金馬獎》憑電影《看我今天怎麼說》中扮演聽障人士，爆冷擊敗前輩張艾嘉等首度封金馬影后。昨日她接受傳媒訪問，並開香檳慶祝，她指自己沒有特別的慶祝方式，只是好好睡了一覺。
當晚宣布得獎後，有候選者被拍到「O晒嘴」，似乎對賽果感到意外，對此，鍾雪瑩大方說：「又唔好用一個畫面去判斷人哋當時嘅心情，不過，就算嚇親都係合理，因為我都嚇親。」她又指並不覺得比其他人更勝一籌，只是在電影題材以及需要學潛水和手語的角色人設方面，評審給了不少前期準備的累積分數。問到下一步目標是否金像獎影后時，她則說：「電影都未知幾時香港上映，所以信心係未知嘅，未諗到。（加片酬？）暫時未有人搵我，所以未考慮到，係咪要加㗎？咁就跟你哋話要加啦，哈哈。」
參加選秀片段翻Hit
曾在電台工作的鍾雪瑩得獎後特別多謝組合艾粒，笑謂自己離開電台時獲對方的賤嘴祝福成為「未來影后」，如今終於名正言順，相信艾粒也很開心。
得獎後，鍾雪瑩當年參加《亞洲星光大道3》時跟陳蕾、古淖文同台的片段於網上瘋傳，她說：「回想番當時好似一嚿飯咁，表演更加係不堪入目。（落敗『造就』今日成為影后？）係冇可能贏到，無論如何都係好事，令我認清楚自己唔適合唱歌，唱歌係難聽。」
人人做記者
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