鍾雪瑩封后嚇親 心郁加片酬

當晚宣布得獎後，有候選者被拍到「O晒嘴」，似乎對賽果感到意外，對此，鍾雪瑩大方說：「又唔好用一個畫面去判斷人哋當時嘅心情，不過，就算嚇親都係合理，因為我都嚇親。」她又指並不覺得比其他人更勝一籌，只是在電影題材以及需要學潛水和手語的角色人設方面，評審給了不少前期準備的累積分數。問到下一步目標是否金像獎影后時，她則說：「電影都未知幾時香港上映，所以信心係未知嘅，未諗到。（加片酬？）暫時未有人搵我，所以未考慮到，係咪要加㗎？咁就跟你哋話要加啦，哈哈。」