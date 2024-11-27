爭取時間 車上過夜 陳曉華兩日冇沖涼 拍檔百厭嘲好臭

藝人陳曉華「劇后」之名當之無愧，試過拍劇連續兩星期不眠不休兼要瞓車，導致兩日冇沖涼，被同事取笑好臭，不過就逼出極限，變得硬朗，而有份取笑曉華的陳家樂承認只是貪玩整蠱她。

無綫新劇《異空感應》一眾演員陳家樂、陳曉華、譚凱琪和阮浩棕等前晚在尖沙咀食飯睇首播，曉華指這是拍劇以來最辛苦的一套，因劇中有不少動作場面考驗體能，拍攝時無覺好瞓，試過兩星期每日只睡3至4小時，辛苦得面青口唇白及出現黑眼圈。由於趕開工未能回家，惟有爭取時間在車上瞓覺，更自爆試過兩日沒有沖涼，被同事取笑「好臭」，她笑說：「佢哋講笑啫！我點會臭，我係香香公主嚟！當時個樣都真係好殘，喺車瞓，起身就刷牙，去化妝間洗頭，好刻骨銘心。」經歷此劇後，她成長了不少，將自己的極限再推高，變得更硬朗，體能也有提升，提到緊接《巾幗梟雄之懸崖》後再有劇集出街，她稱之前的角色較可愛，今次就英明神武，不擔心觀眾看厭。

譚凱琪做「生招牌」 而陳家樂正忙於拍攝HOY TV劇集《我愛九龍城》，他收工立即趕來出席飯局，分身有術，上演「異空感應」真人版。他表示原本未能到場，但後來看通告發現有機會出席，不過最終都遲到，感到不好意思，他指與兩間電視台的九成台前幕後合作過，故很有默契。問到拍劇的同時又要宣傳，會否感到吃力？家樂表示：「唔會，有工作機會已經好開心，因為《異》比我想像中突然，都係11月先收到通知會上映，所以有啲工作重疊咗。（取笑陳曉華冇沖涼好臭？）其實係冇臭嘅，係我同唐嘉麟、翟威廉夾埋一齊玩佢，但係主腦唔係我。」

至於譚凱琪以露肩及露臍裝示人，原來是希望做「生招牌」，示範與龔嘉欣合作的新服裝品牌，透露每人投資達6位數字，大家都喜歡時裝，並非只為賺錢，合作無拗撬，稍後會推出母女裝。劇中凱琪有不少動作場面，拍攝時更親身上陣，一圓拍動作戲的夢想，她笑言可以讓女兒知道媽媽「好打得」。