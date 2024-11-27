陳瀅睇完騷收爐 Baby高衩搶鏡 從香港再出發

女星Angelababy近日密謀以香港為「復出地」，頻頻公開現身，前晚在時裝騷Chok腿晒肩，搶盡風頭！至於陳瀅則以大露背晚裝迎戰，同樣省鏡。

Angelababy獲內地解禁後，暫未見有工作或影視作品推出，當事人自然心急如焚。眼見內地事業冇起色，她似乎想將發展重心搬回香港，近日足迹處處，除出席經理人Kim的生日派對外，前日又應邀出席時裝騷，與陳瀅、莫文蔚及琦琦等同場。當晚她以一襲開衩晚裝大晒香肩及修長美腿，全程笑容滿面，成為全場焦點，有網民留言問：「真正復出在香港？」

陳瀅則穿上一件藍色大露背晚裝登場，白滑肌膚相當吸睛，她說：「其實我入行前係做模特兒，只係身高問題唔能夠行Catwalk，估唔到依家反而以演員身份出席，都好開心。近年我都有去過巴黎時裝周，不過喺香港睇騷感覺完全唔同，覺得幾新鮮。」完成是晚工作後，她便「收爐」返加拿大放假，預告明年初才復工。

琦琦冇技癢 至於睇騷的視帝王浩信，大讚香港及內地設計師視野前瞻：「啲衫好靚，好為佢哋驕傲！嚟緊如果有機會上台唱歌，我都好想同佢哋合作，佢哋啲設計好啱舞台用。」同為座上客的琦琦，指香港已很久沒舉行如此大型的時裝活動：「請到外國同香港設計師，成件事好出色，感覺香港依然繁榮同熱鬧。好耐冇見Baby，佢依然咁靚同咁可愛。（技癢想行騷？）坐喺度睇騷舒服呀！」