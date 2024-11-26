演F1戰神搵命博 畢彼特拍炒車戲 不支暈倒！
現年60歲的荷里活影星畢彼特（Brad Pitt），在影視串流平台新片《F1》飾演一級方程式賽車手，日前拍攝撞車戲後，驚爆不支暈倒！
電影周六在拉斯維加斯格蘭披治大賽進行拍攝，有人拍得畢佬拍畢一場撞車戲後暈倒地上，引起現場觀眾恐慌！相關影片在網上瘋傳，片中可見戴着頭盔的畢佬，炒車後即時落車，顯得腳步浮浮，行了幾步便不支倒地。不過，有觀眾從另一角度拍攝，發現他跌低時，攝製人員早於地上鋪了軟墊，證明全屬「劇情需要」。
「暈倒」消息撒網後，畢佬角色所屬的車隊APX GP於官網順水推舟，發聲明交代其角色「Sonny」受傷一事，指他接受治療後情況已穩定，但要專心休養，不會參加翌日的賽事，認真識宣傳。
安祖蓮娜意國捧獎
另一方面，畢佬前妻荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）近期暫時與前夫「停戰」，專注工作，除了為主演電影《Maria》四出宣傳外，前日又於意大利《都靈電影節》獲頒「藝術創新獎」，而她此行是宣傳其執導新作《Without Blood》。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：