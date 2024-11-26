演F1戰神搵命博 畢彼特拍炒車戲 不支暈倒！

電影周六在拉斯維加斯格蘭披治大賽進行拍攝，有人拍得畢佬拍畢一場撞車戲後暈倒地上，引起現場觀眾恐慌！相關影片在網上瘋傳，片中可見戴着頭盔的畢佬，炒車後即時落車，顯得腳步浮浮，行了幾步便不支倒地。不過，有觀眾從另一角度拍攝，發現他跌低時，攝製人員早於地上鋪了軟墊，證明全屬「劇情需要」。