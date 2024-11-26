郭鬼鬼小丑女谷「警鐘胸」

台灣G奶「雪乳戰神」郭鬼鬼有着傲人上圍及甜美笑容，不時透過社交網分享生活點滴，人氣高踞不下。向來熱衷玩Cosplay的她，日前化身小丑女派福利，她穿上高筒皮靴襯緊身熱褲，大晒「絕對領域」，白滑飽滿的「警鐘胸」從心口開窿的設計展露無遺，深不見底的事業更令不少網友睇到鼻血直流！