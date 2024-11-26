炎明熹做番普通人 姚焯菲減磅成功 Body回勇

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）近年到新西蘭升學，為免影響學業，只有放長假時才回港工作，她近日在當地專心讀書，連社交網也不常更新。上月她曾被網民野生捕獲，被指身形暴脹，不過她近日終於上載新相為自己平反，力證瘦咗又靚咗！

放假周圍玩 Chantel於7月完成香港演唱會後返回新西蘭升學，兼度過18歲生日，10月時有網民在當地偶遇她，Chantel樣子一貫甜美可人，但身形明顯比以往脹了兩個碼。不過年輕人易肥亦易瘦，她近日趁假期四周遊覽，到訪小型飛機場，又拖住羊駝合照，當中她於草地上閉眼休息，感受大自然的清新氣息，卻見她身形清減不少，狀態回復舊觀，素顏上陣一樣容光煥發，果然18歲卜卜脆。

而Chantel的好姊妹炎明熹（Gigi）近日陷入續約風波疑被雪藏，年尾樂壇頒獎禮的成績亦岌岌可危，但據知她懶理是非，專心大學學業之餘經常內地香港兩邊走，有知情人士指Gigi不時與姑丈往返深圳，低調過平凡人生活。