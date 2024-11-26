真係咁FRIEND?：關嘉敏最憎被叫「花瓶」 爆笑！莊思明飲醉扮保安查房

藝人莊思明（Lisa）與關嘉敏（Carman）因拍攝無綫劇集《巾幗梟雄之懸崖》成為閨蜜，雖然認識時間不長，但合拍至極。日前她們為繽FUN星網節目《真係咁Friend？》擔任嘉賓，大爆秘密！

Carman被問到「聽過最難聽說話」時，她直指是「花瓶」：「因為我想做演藝行業，一直向住呢個目標進發，但最初做女子組合時，就有人話『嘩，有幾個花瓶』，我覺得好似將所有嘅努力全部都白費。」隨後，她又爆出好姊妹鮮為人知的秘密：「你唔好睇莊思明咁，其實佢好飲得，亦好少飲醉，點知有次因為第2日放假，Lisa就真係飲醉咗，返到酒店竟然走咗去敲其他人房門，仲扮保安用普通話講：『太吵了，幾點鐘了，在幹嘛。』先知原來佢份人咁玩得！」

篤爆家姐八卦但口密 至於入行已有一段時間的Lisa，卻直指眾多藝人當中，最不想與男朋友楊明合作，因平時已是經常見面，若工作也碰到的話，反而會增加摩擦。而當被問到哪位藝人最八卦時，Lisa即衝口搶答：「梗係我家姐（莊思敏）啦，佢由細到大都係八卦底，唔係因為入咗行之後先係，不過佢八卦嘅位有啲得意，只係想知發生咩事，如果唔話佢知，佢就好似毒癮發作咁，覺得吊住條癮，但知道後就好守得秘密，唔會講出去，佢只係想得個知字。」