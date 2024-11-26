陳浚霆「萬歲 」 周嘉洛打卡答謝

藝人陳浚霆在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「龍璟風」一角備受關注，近日他跟《愛》劇拍檔周嘉洛、焦浩軒及阮政峰等在公司飯堂開餐，他更大方「萬歲」，周嘉洛充當攝影師，拍下他的大特寫留言：「9個人14個餸，仲有肉餅同燒鴨！」眾人相處融洽，現場氣氛熱烈，可見人緣極佳的陳浚霆贏盡人心。