入圍《國際電視電影節》爭視后 佘詩曼獨抗內地頂流 趙麗穎雙提名截擊

視后佘詩曼主演無綫劇集《新聞女王》餘威未了，近日她成功入圍《金蓮花獎》，角逐「最佳女主角」。而近期於電視及電影同樣創出佳績的趙麗穎，則先拔頭籌，於入圍名單嬴得雙提名。

本屆《澳門國際電視電影節金蓮花獎》頒獎典禮將於12月30日舉行。大會昨日公布入圍名單，佘詩曼憑《新》劇代表香港迎戰一眾內地頂流，包括《繁花》的唐嫣、《與鳳行》的趙麗穎、《玫瑰的故事》劉亦菲及《承歡記》楊紫等，爭奪視后寶座。同時高海寧亦憑《新》劇成功入圍角逐「最佳女配角」，該劇在一眾陸劇的夾擊下，依然換來6項大獎的「入場券」，認真威水！視帝方面，《繁花》胡歌與《玫瑰的故事》林更新則被視為大熱之選。

近期事業運飆升的趙麗穎，除憑《與》劇角逐視后外，再藉主演電影《第二十條》於電影方面入圍「最佳女配角」，與好戲之人包括《海關戰線》劉雅瑟及《拯救嫌疑人》惠英紅拗手瓜爭獎，趙麗穎更是整個頒獎禮中，唯一同時入圍電視及電影獎項提名的演員，獲大批粉絲留言祝賀。而劉雅瑟得知好消息後回應：「很鼓舞及感恩，很感謝拍攝時導演及鋒哥（謝霆鋒）給我的鼓勵與幫助，也希望再有機會演出動作戲。」

梁朝偉任達華角逐影帝 另外，任達華與鄧麗欣主演的電影《紅豆》雖未上映，但仍然分別入圍角逐影帝及影后。任達華將與《金手指》的梁朝偉和《周處除三害》阮經天等拗手瓜，而黃曉明主演的《戴假髮的人》雖然票房仆直，卻為他換來角逐影帝的機會，總算爭番口氣！而Stephy則與熱爆電影《破．地獄》的衛詩雅，以及《默殺》的張鈞甯苦戰影后寶座，競爭激烈。