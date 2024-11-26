首度情侶檔搵銀 ANSONBEAN約定女友 聖誕糖黐豆

歌手陳毅燊（ANSONBEAN）和女友Beanies成員張天穎（Jaime）現身ELEMENTS圓方呈獻的「DELIGHT-GO-ROUND」聖誕遊樂園，首次以情侶檔上陣，拍攝浪漫聖誕宣傳短片，兩人鏡頭前後皆表現甜蜜，尤其在旋轉木馬車上深情對望時，甚有王子遇上公主Feel。

今年2月ANSONBEAN大方認愛Jaime後，二人將迎來相戀後首個聖誕節，亦難得可以拍拖賺外快，齊為「DELIGHT-GO-ROUND」聖誕遊樂園拍攝宣傳片。由細到大最愛聖誕節的Jaime表示：「呢個節日一直都帶到畀我好浪漫好甜蜜嘅感覺，周圍都會充滿住好靚嘅聖誕裝飾，特別係聖誕樹。呢度嘅裝置周圍都有大大小小、唔同造型嘅聖誕樹，再配搭埋呢個咁夢幻嘅旋轉木馬，大家都記得去影吓相感受吓，許個聖誕願望。」

出名寵女友的ANSONBEAN大表認同，自言和女友為聖誕布置驚嘆了多次，他說：「真係未見過商場有旋轉木馬，聖誕過嚟影相打卡真係啱晒！仲有人生四格照相館，可以留低同另一半或者朋友嘅珍貴回憶。」又忍不住放閃，指難得可以和另一半一齊工作，二人續說：「呢段時間大家都忙，好開心今次商場邀請一齊出席活動，都叫做一齊提早迎接聖誕節！」

愛情事業都兼顧 Jaime透露計劃在聖誕時執行「重要任務」，她謂：「就係斷捨離！每近年尾就好想留喺屋企，最好嘅活動就係執屋！同埋都想多啲時間陪屋企人、見吓外國返嚟嘅朋友。」至於工作安排，Jaime表示除了繼續組合活動外，亦積極發展個人事業，望外界支持自己新推出的音樂作品《唯獨我是不可取替》，她稱：「由搵靈感、創作到推出已經用咗好長時間，嚟緊都會同朋友合作出一首聖誕歌。」

而ANSONBEAN就表示一定會約女友過聖誕，他說：「趁放假會捉埋Jaime睇戲過二人世界。」還首次透露來年的工作計劃：「除咗固定嘅音樂工作，嚟緊下年年頭會有部喜劇播出街，之前拍嘅動作戲都會即將喺下年上映，所以過咗2024年都會有好多刺激嘢發生。」