墮屏意外 時隔兩年 AL重踏紅館：百般感受在心頭

男團MIRROR兩年前開騷時發生墮屏事故，隨後絕迹紅館。前晚成員Anson Lo重踏「事故」舞台，助陣汪明荃的演唱會，自爆緊張到要深呼吸，他亦感激對方的邀請，讓他能夠打造重要回憶。

MIRROR兩年前舉行紅館演唱會，期間發生嚴重墮屏事故，受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍接受治療中，MIRROR亦從此與紅館無緣。前晚，成員Anson Lo（AL）以汪明荃（Liza）演唱會嘉賓身份重回舊地，又在社交網分享花絮，片中他在後台深呼吸、開聲，緊張到拍拍心口。AL表示感謝Liza的邀請，讓他能久違地再踏紅館舞台，又指當晚演出意義非凡：「絕對是人生的里程碑之一，百般的感受在心頭。」還表示表演永遠是他的最愛，永遠不會放棄。

而AL登台時，現場響起《紫釵恨》前奏，Liza笑問他是否唱鄭少秋的歌。兩人合唱過後，Liza問起AL是否與自己很熟落，他則答：「本身唔係好熟，但係每年拜年時起碼見一次，咁就同你拜過幾次年。每次去拜年都好多嘢食，蘿蔔糕好好食，又可以飲到湯，總之拜年嗰日嘅早餐、午餐都千祈唔好食。」

容祖兒廚藝受認可 除了AL外，歌手楊千嬅亦以嘉賓身份亮相，透露20年前Liza曾助陣她的演唱會：「開騷前，把聲好唔舒服沙咗，但係阿姐嚟到真係好冷靜，佢話我坐埋一邊，佢唱畀我聽。」又表示當年Liza的演出甚是驚喜：「因為當時阿姐係瞞住我，同編呢首歌嘅鋼琴老師秘密練咗兩星期，叫咗我嘅造型師做咗一套衫，去Match我嗰一Part去做呢次演出，我好感動，阿姐好有義氣，同埋好大愛。」兩人合唱《少女的祈禱》，令全場氣氛高漲。

當Liza獻唱《問我》時，便輪到另一嘉賓容祖兒登場，之後祖兒表示兩人結緣是因為同用一名髮型師，又自爆人生成就是Liza食完她煮的意大利飯後要打包走，而第二個成就便是對方翻唱過她的《我的驕傲》。