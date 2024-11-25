暢所欲玄： 死性不改

最近一套城中大熱電影《破．地獄》，有些人覺得這是某宗教的行為，與玄學有甚麼關係呢？破地獄又有甚麼意義？其實這是為死去親人而做，若死者生前有甚麼過錯造孽而積下因果，也不至於進入地獄道受苦，按戲中人的訪問，可悟出一個道理，破地獄不一定在死後才處理。我們在這個複雜的世界裏，每個人都為生活奔波，追求名利，因而變得虛情假義，表裏不一，嘴巴很偽善，有人會利用你希望快速改運的心態，設下圈套，俘虜你成為其弟子，利用你的貪嗔癡，使你長期奉獻，最終得到甚麼？有運的人自動醒來，但有人沉迷叫也不醒，這個現世地獄怎樣也破不了。