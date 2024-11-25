暢所欲玄： 死性不改
坊間好多句子只要留心去分析，不難發現當中有一定智慧，可以幫我們改變運程，轉危為安，但大部分人沒有認真思考和應用箇中玄機。
最近一套城中大熱電影《破．地獄》，有些人覺得這是某宗教的行為，與玄學有甚麼關係呢？破地獄又有甚麼意義？其實這是為死去親人而做，若死者生前有甚麼過錯造孽而積下因果，也不至於進入地獄道受苦，按戲中人的訪問，可悟出一個道理，破地獄不一定在死後才處理。我們在這個複雜的世界裏，每個人都為生活奔波，追求名利，因而變得虛情假義，表裏不一，嘴巴很偽善，有人會利用你希望快速改運的心態，設下圈套，俘虜你成為其弟子，利用你的貪嗔癡，使你長期奉獻，最終得到甚麼？有運的人自動醒來，但有人沉迷叫也不醒，這個現世地獄怎樣也破不了。
古人云：「一念慈悲即是天堂，一念嗔癡即是地獄。」懷有慈悲之心能夠溫暖他人，更能為自己積無量的陰德，讓福報加倍。有些人為了賺取錢財利益不擇手段，這些身外物除了帶不走，還會令孽緣隨身，又要親人幫你破地獄。更難的是造孽太深，可能被打入畜牲道。我們改運自有一套法則，源於對生命的敬畏，對萬物的平等看待，以及對因果的深信不疑。
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