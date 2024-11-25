陳貝兒主持無綫專題紀錄片《無窮之路 IV-一帶一路》，在最新一集中她去到阿聯酋首都阿布扎比見識中國第一艘自主研發的重型自航絞吸船「天鯤號」，參觀了船艙、船員居住的房間及飯堂等，並了解船上工作人員的生活，而採訪當日當地氣溫高達48度，認真不容易！