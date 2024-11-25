「虎牙甜心」陳伊C奶Big爆比堅尼

台灣樂天啦啦隊成員「虎牙甜心」陳伊，近日趁有假期到泰國旅遊，在社交網分享一輯比堅尼照，解放好身材，見她在泳池邊擺出誘人甫士，一雙水汪汪的大眼睛對鏡頭狂放電，C Cup飽滿上圍Big爆衫。而其中一張自拍照玩低炒角度兼烏身倒奶，渾圓雙乳呼之欲出，火辣程度爆燈！