11月25日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月25日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
阿信深夜直播 突襲4女
台灣天團五月天的主音阿信唱而優則監，近年便成為女子組合「BOOM!怪物星人」的音樂總監。日前阿信突然在社交平台開直播，並拿着手機突襲正在健身室練習的「BOOM!怪物星人」，4女為準備上海登台演出而苦練到深夜，讓阿信直呼心痛，於是帶歌迷一起關心愛徒的狀態。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20241125-1125_00282_055/阿信深夜直播-突襲4女
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc