阿信深夜直播 突襲4女

台灣天團五月天的主音阿信唱而優則監，近年便成為女子組合「BOOM!怪物星人」的音樂總監。日前阿信突然在社交平台開直播，並拿着手機突襲正在健身室練習的「BOOM!怪物星人」，4女為準備上海登台演出而苦練到深夜，讓阿信直呼心痛，於是帶歌迷一起關心愛徒的狀態。