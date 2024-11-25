娛樂

阿信深夜直播 突襲4女

台灣天團五月天的主音阿信唱而優則監，近年便成為女子組合「BOOM!怪物星人」的音樂總監。日前阿信突然在社交平台開直播，並拿着手機突襲正在健身室練習的「BOOM!怪物星人」，4女為準備上海登台演出而苦練到深夜，讓阿信直呼心痛，於是帶歌迷一起關心愛徒的狀態。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc