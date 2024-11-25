Baby調整狀態 戰意十足

近日有傳女星Angelababy（楊穎）將參加《乘風破浪的姐姐》第6季，雖然能否成事尚未有定案，不過Baby的狀態便已調整過來，做好復出的準備。日前她於某活動上的照片在網上流傳，見她剪了一頭空氣劉海，而一身白色斜膊連衣裙，更凸顯其高貴優雅的一面。