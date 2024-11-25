《破．地獄》票房衝一億 衛詩雅生日謝票 驚喜到喊

衛詩雅

藝人衛詩雅主演的英皇電影《破．地獄》上映以來叫好叫座，票房邁向一億大關，電影公司昨日舉行謝票及慶功宴，同時為昨日牛一的衛詩雅慶祝，更邀得其家人驚喜現身彌補遺憾，搞到壽星女當場爆喊！

衛詩雅昨午偕演員朱栢康、韋羅莎及導演陳茂賢等到尖沙咀謝票，晚上再舉行慶功宴，現場宣布累積票房邁向一億，成績斐然，導演承諾若破紀錄便推出加長版。

昨日適逢衛詩雅40歲牛一，她透露獲工作人員送上驚喜：「佢哋叫我一早到，平時謝票唔會咁早㗎嘛！入到場見到有個女人不停同我揮手，仲以為個觀眾咁鍾意我，睇真啲原來係我媽咪，爸爸、家姐同姐夫都有嚟。」她近來忙於宣傳，未能與家人慶祝：「最後一次以『衛小姐』身份過生日，本身冇得同屋企人慶祝好遺憾，依家冇晒遺憾，搞到我喊晒！」

未婚夫陪慶功 而在慶功宴上，英皇集團主席楊受成也有現身表揚電影報捷，團隊又為衛詩雅送上生日蛋糕，由朱栢康負責推出兼領唱生日歌，衛詩雅的未婚夫也有到場，談到生日願望，她希望票房突破一億。

另外，朱栢康表示電影經過49次修改才得出現時的版本，達致雅俗共賞；韋羅莎則對加長版有興趣：「有啲演員拍咗但冇出現，加長版等大家再多啲認識，亦可以令有份拍嘅演員畀大家見到。」