異空追兇 招惹橫禍 陳家樂奮不顧身 邂逅兩個曉華

陳家樂、陳曉華孭飛的無綫劇集《異空感應》今晚8時30分於翡翠台首播。家樂在劇中周旋於「兩個」陳曉華之間，身陷水火之險，招來殺身之禍，同時又展露窮兇極惡一面，角色相當突破。

藝人陳家樂、陳曉華（Hera）、阮浩棕、譚凱琪、龔慈恩等演出的無綫奇幻懸疑劇《異空感應》，今晚於翡翠台首播，監製王心慰繼2018年劇集《逆緣》後再與陳家樂合作，劇中飾演「犯罪側寫師」協助查案的家樂在平行時空下，憑感應與「未來」的曉華相遇，驚悉追緝連環殺手將會惹上殺身之禍，當下則與「現在」的Hera不打不相識，聯手緝兇，捲入連串驚悚懸疑事件，身陷險境，以求衝破命運的安排。

展露暴力兇殘一面 劇中家樂雖然扮演犯罪心理學教授，但當中不乏動作場面，既要衝入火場救人，又要身陷急流中被沖走，相當刺激，他說：「火場戲因為火太大，拍攝時我哋都擔心髮尾會燒焦，慶幸有驚無險。急流戲講我暈咗，全程合埋眼靠Hera帶住，又要避石頭，又要避樹枝，過程都好危險。」形象官仔骨骨的他在劇中更會展露暴力兇殘一面，相當突破，他說：「呢一面大家會喺電視上少見。」

Hera在《異空感應》中扮演性格固執又衝動的勇猛Madam，因不服輸經常與家樂頂嘴。劇中動作戲多多，更要求親身上陣，獲監製大讚演出搏命。曉華受訪時謂：「第一次拍咁多打戲，最初無論點用力都達唔到要求，都有啲氣餒，後來真係豁出去，當時同自己講冇時間諗，驚仲會出錯，直接做效果可能仲好。」

戲如人生遇強愈強 外形溫文的她予人柔弱感覺，她自言為了演得硬淨，拍攝時相當熱血，每日拍打戲超過12小時，接住再拍廠景，對體能要求相當高，但也一直堅持：「唔想畀人覺得我係好弱嘅女仔，好希望大家知道我可以好硬淨，呢套劇亦提高咗我嘅極限，同人生都好似，每次遇到難關，就要提升自己，以為已經係極致，但都可以再推高啲，做好啲。」