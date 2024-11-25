陳展鵬戰衣遭網民「翻舊帳」 林夏薇見過面 讚好胡定欣男友

視帝陳展鵬和林夏薇昨日現身記者會，展鵬對於台慶時穿粉色透視裝被網民批亞視味重一事，表示最重要是觀眾看得開心，又指「冇亞視又點會有依家嘅陳展鵬」。而與胡定欣私交甚篤的薇薇稱已經見過對方男友，認為只要定欣開心，她就開心。

陳展鵬、譚俊彥、林夏薇和張曦雯昨日到將軍澳電視城出席電視電影《尋夢琴澳》記者會，戲中飾演一對CP的展鵬與薇薇會一齊出合唱歌，今次亦是他們首次音樂上有合作，薇薇更於錄音當日發生小插曲，她透露愛犬「金豬」在當日離開了，令她極度傷心，但歌曲風格是充滿希望，所以錄音時她要強忍傷痛，以開心的聲線完成。她又自爆在拍攝戲水場景的時候，不小心踢爆了腳趾尾：「我唔小心踢到嚿石，因為水入面睇唔到，所以你踢我，我踢你嘅時候就踢爆咗，成隻腳趾尾腫咗。」而與胡定欣私下極老友的薇薇，表示好替定欣出Pool高興，亦已經見過對方男友：「作為朋友最緊要睇到佢開心，見到有人對佢好，佢開心我哋就開心。（對男士印象如何？）幾好，最重要嗰位男士對佢好，同埋定欣開心就足夠。」

譚俊彥張曦雯8號波趕開工 至於提到台慶當晚穿起粉紅西裝亮相的陳展鵬，令人回想起他在亞視時期的經典海報，對此他表示最重要觀眾看得開心，稱每個人都有過去：「冇亞視又點會有依家嘅陳展鵬，其實我老婆一直都好想回應其他網民，不如其他人直接啲喺我嘅帳號同我講，大家一齊傾吓偈，同埋嗰一隻色我好少着，仲要透視裝，搞到我即刻要留少少鬍鬚平衡吓佢，多番啲男人味。」

同場的譚俊彥表示今次拍攝最難忘，因為他和張曦雯拍完《獎門人》滿頭都是奶油，就要冒着8號風球坐車去橫琴拍攝。而張曦雯今次艷福無邊，與三位男主角譚俊彥、陳展鵬和馬國明都有感情轇轕，笑言雖然只拍了短短兩日但都好忙，因為同三位男主角都有對手戲。問到可有跟哪一位男主角特別多親密戲？她指沒有特別太親密的戲碼，但最有戀愛感覺的應該是馬國明，譚俊彥隨後即笑言：「馬國明好勁，溝晒啲女，戲入面。（佢做花花公子？）佢做騙子。」