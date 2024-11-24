娛樂

菊地姬奈大個女 推月曆吸金

日本水着女星菊地姬奈，入行以來憑凹凸有致的勻稱身材上位，近年在寫真界人氣高企，更有「令和最強寫真女王」之稱。剛於上月迎接20歲的她，日前再為雜誌拍攝性感寫真之餘，亦會於新一年推出月曆吸金。
此外，姬奈亦進軍電影圈，首次單拖主演的電影《V.MARIA》將於明年春天上映，演藝事業有望再上層樓。
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