aespa掃5獎成《MAMA》大贏家 Big Bang合體掀高潮 GD哽咽謝歌迷

韓國音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》前日及昨日在美國及日本舉辦共3場演出，昨午在大阪京瓷巨蛋舉行最後一場，天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）與隊友太陽和大成久違合體演出，令粉絲十分感動！

相隔多年重返樂壇的GD早前宣布在《MAMA》演出後，不少粉絲都期待他與隊友合體，他出場後先唱出新歌《POWER》，之後太陽與大成登場，與GD一起演繹新歌《HOME SWEET HOME》，又唱出Big Bang經典作《BANG BANG BANG》及《Fantastic Baby》，全場High爆！

GD獲頒「年度音樂遠見獎」，他回想Big Bang於2007年第一次站上《MAMA》舞台，至今已經在一起17年，特別多謝一直陪伴他們的粉絲，期間一度哽咽，坦言不知道這個獎是否只可以拿一次：「明年我也不會錯過的，謝謝！」

邊佑錫演繹劇集歌 今年憑韓劇《背著善宰跑》爆紅的男星邊佑錫昨日以表演嘉賓身份出席盛會，演繹劇中以樂隊Eclipse主音身份演唱的《陣雨》，並憑該曲獲得「最喜愛全球流行歌曲」。

至於人氣女團aespa獲頒「女子組合最佳舞蹈表演」、「最佳女團」、「最佳編舞」及「最佳MV」，更憑歌曲《Supernova》贏得「年度歌曲」大獎，其中成員Giselle因為眼睛發炎而缺席藍地氈，領獎及表演時亦要戴墨鏡。女團(G)I-DLE則贏得「最佳組合歌唱表演」，而人氣男團Seventeen以大熱姿態勇奪「最佳男團」，同時捧走「年度專輯」和「年度藝人」兩個大獎。