暢所欲玄：如何吃出財運來

食物分五行，只要適當改變自己的飲食結構，可帶來意想不到的財富效果。

‧需要鬥志和耐性的工作宜多吃羊肉

羊肉屬土，人體器官脾、胃也屬土，吃羊肉可以強健身體，讓我們意志堅強，工作時更有鬥志。適當補充一些羊肉，五行缺土就可以補回來，自身能量場會得到改善，好運自然會光顧。

‧企業經營者宜多吃牛肉

牛肉益氣、補脾胃，其五行屬土，對應十二地支是丑，對應東面偏北，這個方位又主錢財事業運氣，所以企業經營者不妨多吃牛肉。

‧想當領導者宜多吃雞肉

指揮別人工作需要權威，身為企業管理者、軍人或紀律部隊，可多吃雞肉，五行「金」的能量會在體內聚集，有助增強領導能力。

‧少吃缺氧量高的食物

像甜品、朱古力、汽水這些食物，吃多了會耗損人體的氧量，容易破財，不宜多吃。

‧多吃開運的素食

想多賺一點錢，長期吃齋是不好的。如果你是吃素的，又想增加財運，就不要戒吃雞蛋。如果你是堅定吃齋的，不妨多吃豆類、果仁、海帶，平時煮粥時放些黑豆、黃豆、紅豆、綠豆、花生，這樣財富才會跟着你。

玄學名師黃楚淇