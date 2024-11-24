徐藝洋開直播寸黃子韜

內地男星黃子韜向來我行我素，只有未婚妻徐藝洋能治得住他，二人的互動更帶給網友不少歡樂。近日徐藝洋開直播，期間黃子韜開心地說：「他們叫我Strong哥，叫我強哥。」還一臉沾沾自喜，徐藝洋竟毫不留情地向他解釋：「是死裝哥，說你死裝。」又拍下黃子韜趴在地下找插座的屁股大特寫，嚇得他落荒而逃，場面搞笑！