汪明荃開騷 粉絲提早打氣

藝人汪明荃一連兩場的演唱會昨晚於紅館揭開序幕，這是她相隔7年後的紅館個唱。昨日中午時分，她與一眾主辦單位於紅館門外進行拜神儀式，誠心上香祈求事事順利，一班忠粉亦現身為偶像打氣，並把握機會送禮物給汪明荃，祝她演唱會成功。