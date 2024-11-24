蕭正楠禁入廚房 翠如現真身 添衣護孕肚

藝人黃翠如及麥明詩日前先後公布懷孕，不過麥明詩懷孕的時間應該較翠如早，日前出席活動時孕肚明顯，上圍升Cup，並自爆懷孕後已增重15磅。至於翠如在社交網報喜後一直未有現真身，至昨日發布了多張容光煥發、精神飽滿的照片到社交網，留言感謝各界關懷：「簡簡單單過日子，感謝這幾天迎來的福氣，更感謝，跟我分享故事的妳們，願我們也得到祝福，也互相分享祝福。」相中見她穿鬆身毛衣，孕肚暫時不算明顯，但其氣色極佳。

而翠如老公蕭正楠日前為堪輿學家麥玲玲主持的節目擔任嘉賓，玲玲表示曾跟翠如合作：「我同佢講將來老公係行家，同埋好靚仔。」阿蕭向來對翠如照顧有加，但他竟自爆：「我係唔鍾意照顧人，不過老婆既然係唔識照顧自己，咪惟有我照顧佢囉！記憶中翠如只係煮過一餐飯，不過佢煲水都會辣親手，咁危險嘅，不如遠離廚房啦！」

麥明詩做運動唔見肚 另一邊廂的麥明詩絕對是「時代媽咪」，前日在社交網限時動態分享一段做伸展及平衡運動的影片，配文：「雖然好唔想，但係一定要逼自己做，Keep住運動。」片中她上圍澎湃，明顯是懷孕期「谷胸」，她接受本報訪問時透露片段於3個星期前拍攝，提到片中肚皮不算太大，她笑說：「都見嘅，角度問題啫！」看來這數周間BB真的快速生長！