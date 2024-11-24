Twins巡唱到北美 阿Sa跨國慶生 美男撩打Pat

組合Twins最近忙於在北美舉行巡迴演唱會，適逢成員蔡卓妍前日牛一，蛋糕、禮物收不停。生日當天，她在餐廳獲外籍帥哥獻舞贈興，更獲鼓勵出手打其屁股，認真香艷！

蔡卓妍（阿Sa）今年生日一如以往獲不少粉絲送上心意，由香港機場出發開始，已不停收蛋糕及禮物，收到去溫哥華及多倫多，好姊妹鍾欣潼（阿嬌）更在演唱會上與全場合唱生日歌。

舉行巡唱期間，Twins趁機到訪尼加拉瓜大瀑布，當日是阿Sa的生日，眾人去了當地一間日本餐廳食飯慶祝。正式踏入42歲的阿Sa見到工作人員把蛋糕上的數字蠟燭倒轉為「24」，她主動調整數字，並說：「人係會長大吖嘛，假如今日我停留喺24，大家就再見唔到我啦！我極度開心自己一年大一歲，證明我健健康康快快樂樂地活着，好好享受生命每一刻。」而餐廳內的外籍男侍應相當熱情，主動為阿Sa跳舞賀壽，還搞笑地請壽星女拍打其屁股，令阿Sa狂笑不止。

珍惜相聚時刻 談到生日願望，阿Sa表示：「今年生日真係好特別，因為時差過足兩日呀！感恩今年做咗好多嘢，雖然好忙，但係好充實，希望嚟緊呢一年身體健康，繼續有無窮無盡嘅精力，工作之餘仲可以去多啲旅行，Work hard, play harder！」

至於今次巡演，Twins異口同聲表示分外珍貴：「真係唔知幾時會再做咁長時間嘅巡演喇，成個Tour 6場演出，走20幾日，唱完多倫多、大西洋城、拉斯維加斯，仲要去埋倫敦。年紀愈大就愈覺得張學友好勁，60幾歲仲唱成100場，我哋兩個60幾歲嘅時候真係唔知會點喇，歌迷或者湊緊孫，唔得閒理我哋，所以好珍惜每一刻相聚嘅時間。」