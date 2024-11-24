娛樂

鍾晴「劈腿」行超市

鍾晴行行吓超市，突然舉腳真騎呢。 鍾晴行行吓超市，突然舉腳真騎呢。
鍾晴行行吓超市，突然舉腳真騎呢。
藝人鍾晴樣子甜美，加上擁有火辣Body，深得粉絲愛戴。為保持完美身材，她非常勤力Keep住做運動，又不時在社交網分享健美心得。
鍾晴日前貼出行超市的短片，她推着購物車邊走邊看貨架上的貨品，但每當看到心儀食物時，隨即擺出普拉提伸展動作取下貨品，令人大開眼界，連日常生活也不忘做運動，令人敬佩。
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