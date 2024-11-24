拍戲壓力堆積如山 甄子丹揭愛女「雙面人」 上台識變身

武打影星甄子丹前晚現身活動，雖然身為「宇宙最強」，但謙稱自己並非永遠是對的，有時反被女兒糾正。他指出道做歌手的女兒平時寡言，但踏上舞台就變身，自己也認不出她，至於兒子同樣有音樂天分，家中大有機會出現兩名音樂家。

甄子丹前晚出席開幕禮，擔任頒獎嘉賓並跟一班年輕人分享人生經驗，他回想年輕時沒有太大包袱又大膽：「作為演員就去演，唔驚畀人笑，1996年我第一次做導演，咪就咁拍唔理人笑。我覺得電影需要生力軍，有大膽嘅創意。」不過坦言年長後心態有所轉變，給自己添加不少壓力：「拍咗咁多戲，觀眾或市場對你有一定嘅期待，每次都希望超越拍過嘅嘢，啲壓力會堆積，好似成座山咁大！因為想超越自己，如果重複再拍某啲嘢就覺得唔好玩。」

兒子擁音樂天分 子丹表示除了多接觸年輕人，亦會從女兒甄濟如和兒子甄濟嘉身上學習：「有時個女會認為個角度係咁，我未必啱，反而佢會糾正番我。」他指愛女向來話不多，但在舞台上卻變成第二個人，笑指有時也不認得她。至於囝囝性格外向，似太太汪詩詩是「開心果」，問他可有傳授功夫給兒子？他稱對方有自己想法：「囝囝考到跆拳道黑帶，又學巴西柔術，後來發現佢唔鍾意打到人嘅感覺。」他指兒子喜愛音樂，跟女兒一樣有天分，問他可想兒子成為音樂家？他直言作為父母一定支持子女的喜好，將來則由他們自己決定。

另外，甄濟如在社交網上載街頭跳舞片，以熱褲上陣，隨拍子邊行邊跳，扭腰又搔首弄姿，最後戴上墨鏡，舉手投足皆充滿女人味。