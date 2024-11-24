娛樂

孫儷擺脫風波 笑笑口收工

台灣男星吳慷仁早前捲入立場風波，有指因此導致其拍攝的內地劇《執迷》有播出風險，並傳出同劇女主角、內地一線花旦孫儷罷演。近日有內地傳媒拍得孫儷拍攝該劇後下班，面露笑容，心情看來不錯，打破罷拍傳聞。其實該劇導演薛曉路之前受訪時亦曾闢謠，指拍攝過程順利。
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