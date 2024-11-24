Edan谷戲轉移焦點 林明禎派心 默認蜜運

男團MIRROR成員Edan爆出疑與林明禎「拍拖」遊台後，女方昨日現身花蓮出席活動，之後在社交網發文附上心心圖案，似默認蜜運中。至於Edan隊友姜濤以火爐照寄語「學會看淡」，似是鼓勵各人毋須太介意網民的負評。

Edan力追馬來西亞女神林明禎，日前更被爆疑在台灣拍拖行夜市，事隔一日，林明禎更新社交網，不避嫌直認身在台灣花蓮出席活動，其後心情靚爆在社交網發文：「花蓮真美」，並附上心心圖案，疑意有所指，默認蜜運中。至於Edan只發文分享他有份主演的電影在日本上映的喜訊，未有回應戀情。

自Edan與林明禎爆出緋聞後，惹來不少負評，更激起「鏡粉」公憤，大鬧他以緋聞搶風頭，因為每逢MIRROR合體出活動，Edan勢必成為傳媒追訪焦點。他被指傳拍拖後事業一直下滑，更現脫粉潮，而MIRROR最近亦是非不斷，之前有人發現「上下弦」執位，引起網民熱議。

姜濤寄語「學會看淡」 隊中人氣王姜濤昨日在社交網分享火爐燃燒的短片，寫道：「名．利 人類啊」以及「學會看淡」，不少人猜測他是因應MIRROR最近面對種種風雨有感而發，以此表達自己已看淡個人名利得失，獲獎與否以平常心看待。而他積極備戰昨日舉行的籃球賽活動，有網民上載拍得他在銅鑼灣維園打波的影片，見他披戰衣及戴口罩，身手敏捷，避開波友夾攻，成功上籃得分，全程表現得非常落力，不過有人留言笑指其肥胖身形依舊沒變。

另外，Edan、姜濤、Anson Lo及Jeremy將於12月31日在澳門舉行跨年演唱會。四子首次舉行小組演唱會，更是第一次辦除夕倒數演唱會，屆時將演繹多首熱爆Hit歌，場區設有企位及座位，可近距離與粉絲互動，盡情狂歡。