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吳奇隆凌空擘髀展身手
吳奇隆跳起劈腿，柔軟度不得了。（黑白圖片）
台灣男星吳奇隆日前在社交網分享多張出遊照片，他身穿運動外套搭襯牛仔褲，看似心情大靚，還在草地上擺出各種搞怪甫士，之後再表演其招牌動作「凌空劈腿」，以及模仿太空人騰空的動作，想不到現年54歲的他身手依然靈活，驚人的柔軟度令網民大表讚嘆。
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