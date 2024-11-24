娛圈單打：忽然骨瘦如柴 祝君身體健康

在台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》飾演胡定欣廢柴阿哥的海俊傑，日前公開亮相卻嚇了大家一跳，本已屬瘦底的他又瘦了一圈，猶如骷髏頭。大家都擔心其健康是否出問題，海仔卻強調只是過於頻撲，又要搬屋，又要中港美國三邊走，才在短時間內瘦了10磅。

嗱，健康無價，聽到佢話身子無大礙，大家都暫舒一口氣。畢竟海仔已經52歲，人到中年，都係保重啲好。尤其短時間內急速跌磅，並非好現象。記住忙於工作及照顧家人之餘，都要多多注重健康呀。

好似錢小豪咁，本來以打仔嚟講，都算青靚白淨，但意想不到呢三幾年忽然暴瘦，得番棚骨落晒形，同年輕時候判若兩人，期間更一度剃光頭而傳出罹癌消息。小豪直認瘦咗20公斤，主因係曾經患過兩次新冠肺炎，疫情期間喺上海隔離，食物不合胃口，從此食量變小，體重急跌喎。

唉，最緊要人冇事呀！既然兩位當事人都強調一切正常，咁大家就祝福佢哋萬事大吉啦。話時話，癌症愈來愈普遍，娛樂圈又出名壓力大，明星「中招」亦常事。呢，早前台灣性感女神徐若瑄直認患上甲狀腺癌，幸醫治及時，現已回復健康。之不過，明星始終要搵錢，唔係人人願意公開病情，亦唔想因此失去工作機會。此所以，徐若瑄都係事過境遷先至承認患病。

講番海俊傑，佢係新秀出身，唱功有番咁上下，可惜星運平平，好歌喉固然無用武之地，演戲亦多演渣男，偏偏又演得甚為傳神，以致被定型。例如經典港產片《孤男寡女》，他飾演女主角的薄倖男友入型入格，令人難忘至今。