忽然升呢劇后 獲陳家樂尊稱「阿姐」 陳曉華拉票爭獎

新進劇后陳曉華出席宣傳活動時，獲同劇的陳家樂尊稱為「阿姐」，又爆她頻頻有劇出街，全因無綫造勢捧她攞獎。陳曉華表示不恨攞獎，卻又忍不住叫全場投她一票，相當搞笑。

無綫新劇《異空感應》一眾演員陳家樂、陳曉華（Hera）、莊思明、緋聞男女何沛珈（Roxanne）及阮浩棕昨日出席記者會。談及劇集早於兩年前拍攝，家樂笑說：「終於知點解套劇依家先出街，係因為年尾頒獎禮，無綫要力捧Hera攞獎。」隨即大叫對方：「Hera姐！」問他是否樂意成為Hera攞獎的助力？他表示並不介意，全因自己要報恩：「監製王心慰當年喺我冇人識嘅情況下，搵唔屬於無綫嘅我拍劇集《逆緣》，佢一路力保我到尾先入到嚟拍劇，所以今次我係二話不說咁嚟拍劇。」

何沛珈質疑「男友」性向 對於升呢為「Hera姐」，Hera重申只是「姐姐」，不是「阿姐」，反而希望做被照顧的妹妹，又指兩年前拍此劇時如同一張白紙，演技相當青澀。問她頻頻推出新劇，可擔心觀眾睇厭？她信心十足表示不會。問到是否有信心摘下今年的「飛躍進步女藝員」獎？她直言沒多想，但家樂問她會否為獎項拉票時，她老實不客氣說：「請投我一票。」問到家樂可想當視帝？Hera聞言即連聲恭喜，家樂卻說：「唔係台慶劇之後就唔計數咩？」Hera再追問如果新劇有資格角逐獎項，有何感想？家樂大開玩笑說：「如果計就再次證明無綫力捧你囉！」

同場的Roxanne偕緋聞男友阮浩棕齊齊受訪，直言曾懷疑對方暗戀家樂：「我覺得佢喺劇中好奇怪，成日纏住家樂，同埋佢啲眼神令我覺得佢想改變家樂嘅性取向。」問到二人現實中是否情侶關係？女方咿咿哦哦，男方則說是緋聞，但雙方了解中，二人都承認曾單獨約會過一次。