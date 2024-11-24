林允火力全開 震撼沙漠

「星女郎」林允近年工作不斷，不論電視劇及電影都可見到她的身影。向來樣靚身材正的她，亦勇於嘗試不同造型。林允日前在社交網晒相，化身沙漠女王，穿上大Deep V長裙，外加深色連帽斗篷，大騷豐滿上圍，火力全開，震撼眼球！粉絲們全都被她震懾，紛紛按讚畀心，大讚她非常性感。