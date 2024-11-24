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龍門陣
張雨綺性感兩連發
張雨綺的長裙貼身設計，勾畫出其優美線條。
內地女星張雨綺之前捲入代孕風波，但她似乎未受影響，近日應邀參與《中澳國際電影節》活動，先後換上兩套晚裝，一套是綴滿閃片及刺繡的象牙色低V晚裝，大方展露其3吋事業線，另一套黑色晚裝的中間位置是波浪形的開胸剪裁，大露半球，將其驕人身材表露無遺，女王氣場全開，網民留言大讚靚女，並對其新作表示期待。
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