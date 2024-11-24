張震不敵張志勇 失落影帝 鍾雪瑩為港爭光 爆冷膺金馬影后

鍾雪瑩

《第61屆台灣金馬獎》昨晚假台北舉行，今年紅地氈「星光」一般。最終張震及張艾嘉大熱倒灶，由張志勇及鍾雪瑩成功稱帝封后，鍾雪瑩領獎時一度哽咽，並高呼：「多謝香港電影。」

本屆金馬獎冒寒舉行，依然吸引大批粉絲到場圍觀。張志勇憑主演電影《漂亮朋友》擊敗大熱張震，榮登影帝寶座，但因工作未能親身領獎，由導演耿軍代領獎並發言：「他很感謝金馬獎、家人、所有工作人員，導演是我的良師益友。我會繼續努力工作，我愛大家。」耿軍補充：「張志勇是我兒時玩伴，大家也是野孩子，有次他好奇執到一塊東西嘗試去研究，結果把眼睛及手指都炸壞了，幸而體質康復得不錯，不過他以傷殘演員身份去演戲，起初並不自信，經常迴避傷疤，後來他終於找到屬於自己的自信，我跟他說你是很獨特的演員。」

而首次封后的港星鍾雪瑩為港爭光，在主演電影《看我今天怎麼說》扮演聽障人士，爆冷擊敗前輩張艾嘉等獲得影后殊榮，她表現激動：「謝謝在場的每位電影人，都是我從小到大於電影裏看到的人，就是你們的一直努力，讓我喜歡上電影。」隨即放下獎座，用手語比劃：「多謝於電影拍攝期間幫助過我學習手語及其他種種的聾人，亦多謝前輩包括林家棟等，在我還不知道能不能的時候，便給予我機會，也謝謝金馬獎，讓我與這麼優秀的女演員們齊齊獲得提名，多謝香港電影！」「最佳導演」則由內地婁燁憑執導電影《一部未完成的電影》奪得。

李安勉勵影壇新血 施名帥憑主演《角頭－大橋頭》勇奪「最佳男配角」，首次入圍的他摘獎並擊退勁敵李康生，得獎後他說：「有點太激動，我要謝謝我的想像力，如果沒有想像力我不可能在這裏。」至於楊貴媚憑《小雁與吳愛麗》獲「最佳女配角」，她表示：「真不敢相信，今屆入圍的都是優秀的演員，怎麼會是我？但對不起，獎在我手上了，就不客氣了﹗謝謝評審透過這個角色看到不一樣的楊貴媚。」年僅11歲的鄭又菲憑電影《BIG》奪「最佳新演員」，聞訊後她淚如雨下，及後她於後台放聲尖叫大哭以抒發情感，表現可愛純真。

至於賽前的紅地氈上，有份角逐影后的夏于喬亦以大露背兼腰間鏤空剪裁晚裝示人，各具美態。曾沛慈以低胸紗裙登場，谷盡事業線配以約200多萬港元的鑽飾，搶鏡非常。

競逐影后的張艾嘉前日因母親摔倒急着趕返港而缺席金馬獎午宴，但昨日已趕回台灣，她坦言舟車勞頓有點累，問到母親情況，她說：「她剛開完刀，醒了，還算順利。」而李安則特意由美返台撐場，問到他有甚麼話要跟台灣電影人說，他表示：「環境不似以前嘛，冒險及創新是必須的。大家一齊加油，尤其新一代電影人追夢不要放棄，要牢牢的把持方向。」