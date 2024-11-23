《MAMA》25周年 首進軍美國 張元英日本場接棒 率IVE拔頭籌

韓國《MAMA音樂頒獎禮》昨日先後在美國及日本舉行，ILLIT及RIIZE等新紮韓團負責打頭陣，在美國場演出，女神張元英所屬的人氣女團IVE接棒助陣日本場，並贏得「全球最佳表演獎」！

為紀念韓國《MAMA音樂頒獎禮》25周年，今年頒獎禮首度進軍美國，分別在美國及日本展開3場演出，昨日上午率先在美國杜比劇場拉開序幕，昨午及今日則移師大阪京瓷巨蛋進行另外兩場公演。美國站的陣容包括人氣韓團TWS、RIIZE、ILLIT及男歌手朴震榮等。眾星演出前亮相紅地氈，今年第6度擔任主持的男神朴寶劍型爆登場，趁機宣傳明年播出的兩部主演劇集。晒腿現身的ILLIT爆喊勇奪「女子新人獎」；TWS連中兩元，獲頒「男子新人獎」及「男子組合最佳舞蹈表演獎」；RIIZE捧走「最喜愛男子全球表演獎」；身穿粉紅西裝搶Fo的朴震榮則榮獲「成就獎」。

Rose演繹神曲掀高潮 昨午移師日本舉行的《MAMA》由女神張元英所屬的女團IVE、女歌手李泳知及勁爆女團BLACK PINK成員Rose接棒撐場，男團則有TXT、TREASURE、ENHYPEN及BOYNEXTDOOR。IVE身穿白色短裙晒腿行紅地氈，仙氣滿瀉，6女更先拔頭籌，贏得「全球最佳表演獎」，還與人氣組合aespa、ZEROBASEONE等同獲粉絲票選的「Fans'Choice獎」。IVE成員換上紅色短裙上台領獎，並以日語答謝粉絲。男團TREASURE膺「最喜愛男子組合」；新紮女團MEOVV則獲得「最喜愛新人獎」。

頒獎嘉賓方面，除了有今年爆紅韓劇《背著善宰跑》的男星邊佑錫，還有身穿大露背裝的韓劇《Penthouse》女星李智雅。安宰賢與徐仁國之前合演男歌手K.Will的歌曲MV，大玩「基」情而人氣反彈，兩人合體頒獎，大受歡迎。

此外，Rose昨日與Bruno Mars憑洗腦神曲《APT.》獲頒「Global Sensation獎」，之後更首度表演該曲，全場氣氛High爆。至於曾是同門師兄的G-Dragon（GD），將為今日《MAMA》擔任表演嘉賓。Rose與GD昨午各自公開新曲對撼，GD的新歌《HOME SWEET HOME》邀得Big Bang隊友太陽、大成合唱，3人有望在今日的《MAMA》合體演繹此曲。