暢所欲玄：秋冬最易吃胖的Top 3星座

天氣冷，總令人容易餓，面對火鍋、自助餐、放題等美食，最易把持不住而吃胖的3大星座是誰呢？

1.金牛座：金牛座熱愛美食，尤其在秋冬季節，豐富的食物和舒適的節日氛圍對他們來說是難以抗拒的誘惑。另外，金牛座通常對甜食情有獨鍾，而秋冬季節正是甜食和高熱量食物氾濫的時候，加上天氣寒冷，他們更傾向於待在家中，活動量減少，自然會導致體重增加。這種對美食的熱愛和對舒適生活的追求，使得金牛座在秋冬季節特別容易吃胖。

2.巨蟹座：巨蟹座在秋冬特別容易吃胖，因他們尋求溫暖和舒適感，食物成為情感上的安慰。巨蟹座情感豐富，容易疲憊，往往透過進食來調節情緒。高熱量食物和節日大餐對他們特別吸引，使他們在這段時間容易增重。

3.雙魚座：雙魚座在秋冬季節容易吃胖，因他們情感豐富，容易在寒冷天氣中用美食來安慰自己。他們天性浪漫，喜歡在舒適環境中享受美味佳餚，特別是甜食和高熱量食物。此外，雙魚座的想像力豐富，易受外界情緒影響，透過食物來獲得心理安慰，這使他們在這段時間特別容易增重。

占星師Scorpio