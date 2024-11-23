閃現揭曉影后得主 吳慷仁「反口」 突襲金馬獎
第61屆台灣金馬獎今晚在台北隆重舉行，上屆影帝吳慷仁早前表示因在內地拍戲，未能擔任頒獎嘉賓，但昨日台灣有品牌發出預告，指他將穿着該品牌的服飾亮相頒獎禮，引起不少回響。吳慷仁昨晚透過金馬執委會轉達：「感謝媒體朋友的關心，在最後一刻確定可以在不影響劇組的情況下，出席典禮。過程中做了很多努力，主要是為了實現來參加金馬獎的承諾。」不過，他也透露因為行程安排緣故，將不會亮相紅地氈環節。至於他何時現身頒獎禮，金馬執委會預告他將與上屆影后林品彤擔任頒獎嘉賓，一同揭曉本屆最佳女主角得主。
鍾雪瑩驚游學修餓親
而大會昨午在台灣舉行入圍午宴，大部分入圍者都有出席，不過憑電影《女兒的女兒》角逐金馬影后的張艾嘉，傳因母親跌倒，緊急返港照料，臨時缺席該午宴。憑電影《看我今天怎麽說》入圍的鍾雪瑩，與同片提名影帝的游學修受訪，游學修指當年有幸跟處男作《哪一天我們會飛》團隊參與金馬獎，今次是首次以候選人身份參與。至於連續兩年角逐金馬影后的鍾雪瑩，感覺跟去年一樣覺得非常榮幸，已有入圍經驗的她笑言已提點拍檔游學修：「我會叫佢賽前食吓嘢先，因為個典禮好長，會好餓㗎！」
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