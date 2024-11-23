閃現揭曉影后得主 吳慷仁「反口」 突襲金馬獎

第61屆台灣金馬獎今晚在台北隆重舉行，上屆影帝吳慷仁早前表示因在內地拍戲，未能擔任頒獎嘉賓，但昨日台灣有品牌發出預告，指他將穿着該品牌的服飾亮相頒獎禮，引起不少回響。吳慷仁昨晚透過金馬執委會轉達：「感謝媒體朋友的關心，在最後一刻確定可以在不影響劇組的情況下，出席典禮。過程中做了很多努力，主要是為了實現來參加金馬獎的承諾。」不過，他也透露因為行程安排緣故，將不會亮相紅地氈環節。至於他何時現身頒獎禮，金馬執委會預告他將與上屆影后林品彤擔任頒獎嘉賓，一同揭曉本屆最佳女主角得主。