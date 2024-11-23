中娛星動：冠絕內地女星 虞書欣登封面 帶挈銷量破1,200萬

內地女星虞書欣憑熱爆劇集《永夜星河》人氣急升，登上內地時尚雜誌封面，銷售額更於開賣7個半小時內破1,159萬元人民幣（約1,245萬港元），力壓新疆女神迪麗熱巴及「死敵」趙露思，成為雜誌銷售額最高的內地女星。

內地兩大「95後小花」虞書欣與趙露思經常被網民拿來比較，最近她們各自主演的劇集《永夜星河》和《珠簾玉幕》同日播出正面交鋒，成為熱話！《永》劇在口碑及收視都撼贏《珠》劇，虞書欣亦成功憑劇集人氣再攀升，近日更登上內地時尚雜誌的封面。

巧合的是該雜誌11月的封面人物正是「死敵」趙露思，虞書欣拿下12月刊的封面，即是「閉年刊」，含金量似乎比趙露思更高。虞書欣更打破該雜誌的銷售紀錄，開賣7個半小時，銷售額已突破1,159萬元人民幣（約1,245萬港元），超越新疆女神迪麗熱巴於去年9月創下的1,158萬元人民幣（約1,244萬港元）銷售額，升呢成為內地女星雜誌銷售額No.1，至於趙露思的11月刊僅賣了580萬元人民幣（約623萬港元）。

趙露思派利是谷劇 消息一出，「虞書欣登頂內娛女星雜誌銷售第一」即成為熱搜話題，當中《永》劇導演王一栩被爆購入3,000本雜誌，成為劇組課金之最；男主角丁禹兮則被指掃了1,218本，此數字正是虞書欣的生日日期，非常有心，令二人的「CP粉」高呼幸福；至於劇中女二祝緒丹亦買了520本雜誌支持拍檔，網民都讚劇組氛圍好，演員之間全是真感情。不過最令人驚訝的是，虞書欣一位粉絲獨自包辦了130萬元人民幣（約139萬港元）的銷售額，相當厲害。

另外，趙露思的《珠》劇進入結局篇，她為了挽回收視劣勢，出招終極谷劇，在社交網向粉絲派49,995元人民幣（約53,698港元）利是，出手闊綽，引起網民熱議。