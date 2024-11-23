新劇收視口碑雙贏 陳偉霆萌兔賀壽 馮德倫笠高帽

藝人陳偉霆首次接拍港劇即搶熱度，剛推出數集已贏盡收視及口碑。前日生日的他決定捨棄假期，繼續落力宣傳，在場接受粉絲祝福，活動上更與拍檔馮德倫唱雙簧，互笠高帽。

陳偉霆（William）前日迎來39歲生日，在內地人氣極高的他獲全網賀壽，但由於與劉雅瑟主演的新劇《太陽星辰》剛上架，他生日當天由朝做到晚，會合劇中拍檔馮德倫及周勵淇等在北京宣傳造勢，期間馮德倫將「兔仔耳」戴上壽星的頭，眾人大擺Cute爆甫士合照，型男頓變「小可愛」！

活動上，William與馮德倫互笠高帽開玩笑，馮德倫打趣指對方首次拍港劇即紅到上熱搜，William說：「我不用說，我沒辦法操控這種東西，坐在你身旁一定會紅啦！」全場即時起哄。現場有不少粉絲向William索取簽名，他邊簽邊笑說：「第一次寫自己的生日日期在簽名照上，很有意義。」問到生日願望，他希望《太》劇收視長虹。而劇集剛推出數集，在影視平台的熱度值已破22,000，口碑及收視雙贏，台前幕後都飲得杯落！

父女垃圾堆扭打 劇中演William女兒的劉雅瑟不忘在網上為「爸爸」賀壽：「送一張我老竇帥氣的背影，大家一起祝他生日快樂。」劇中William穿越25年後與劉雅瑟重逢，兩父女不知就裏大打出手，劉雅瑟即使被拋到垃圾堆依然咬住William不放，並以「鉸剪腳」拖行意圖制服對方，睇見都痛！至於劇中演精神病殺人犯的凌文龍，拿起鐵通「自扑」血流披面，眼神懾人。