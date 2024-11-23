閨蜜讚保密到家 胡定欣有伴不寂寞 黎耀祥開口催婚

視后胡定欣默認有新戀情後首度現身活動，她自認似「七爺」，終於遇到真愛，但不想像角色一樣等到80歲才被求婚！她透露男友是圈外人，好姊妹已過目，男友更獲封「洪七公」，相當搞笑。

藝人黎耀祥、胡定欣、蕭正楠、陳曉華、羅天宇、陳楨怡及海俊傑等，前晚現身無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動，定欣日前透露脫單成功，受訪時大方承認：「係嘅，自己一路好低調處理感情事，就好似角色『七爺』遇到相知相遇係唔容易，『七爺』都要排除萬難，呢件係開心事，所以分享。（拍拖咁口密？）上天庇佑，班好姊妹都話我犀利，竟然冇人知。（帶過畀姊妹見未？）大家都見過，佢係圈外人。（姊妹對男友有乜評價？）唔知喎！冇特別評價，總之替我開心。」問到今年不再孤單過聖誕？她指節日向來不愁寂寞。

陳曉華宣布「出嫁」 由於定欣未有透露男友姓氏，黎耀祥即叫大家幫忙想個代號，由於定欣在《巾幗》的角色叫「七爺」，有人提議其男友叫「七公」，最後變成「洪七公」。問到何時會帶男友公開露面？定欣甜笑說：「暫時唔會，只能話有拍拖，感情事留畀自己。（係咪好似劇中一樣大團圓結局，好快求婚？）未咁快。」黎耀祥聞言笑說：「千祈唔好似劇中咁，80歲先嚟求婚呀！大吉利是咩！」定欣附和：「大吉利是！」黎耀祥指拍檔值得找到理想伴侶，大讚：「佢又靚、有才華、有思想，又有運動天分，呢啲女仔好難搵！」問到會否想再續劇緣？他指若有機會，希望合作拍喜劇：「下集叫《巾幗梟雄之跳落懸崖》就真係好笑，係我跳落懸崖！」

另外，蕭正楠劇中一人分飾3角，但一直不能劇透，而太太黃翠如懷孕初期亦未能公布喜訊，他笑言在公在私都有口難言，現時終於解禁，感覺「好爽」。至於與朱敏瀚傳緋聞的陳曉華，被問到何時宣布好消息？她突然說：「我聽日就結婚喇！」原來是指劇中與羅天宇結婚，又笑指劇中很多人去飲，再問她現時有否拍拖時，她即拉開話題。