華納《叱咤》「擘面」拉隊缺席 張天賦被Foul出「男歌手」5強

臨近年尾，樂壇各大頒獎禮舉行在即，唱片公司及歌手都紛紛向電台「出招」，望旗下歌手掃大獎。不過，據知華納與叱咤903一向關係良好，但日前突然「擘面」吵大鑊，而箇中原因傳遍整個業界。有傳多年來贊助叱咤903舉行拉闊音樂會的大客戶，遭華納唱片公司「硬撬」，現時雙方「勢成水火」，而華納唱片公司旗下歌手包括張天賦（MC）、陳蕾、湯令山等，於昨日叱咤公布的「我最喜愛的男歌手」最後5強中，MC都被踢出局，反而受歡迎程度較遜及曾是同唱片公司的「棄將」周殷廷（YT）有得留低，與張敬軒、Anson Lo、陳卓賢及姜濤爭獎，明顯唔畀面華納。女歌手方面，陳蕾仍然躋身5強之列，與李幸倪、陳凱詠等爭獎，但照現時形勢，陳蕾都擺唔耐。