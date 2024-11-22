娛樂

新木優子 化身印度西施

日本女星新木優子外形甜美之餘形象健康，一向是廣告商寵兒。最近，她為代言的零食品牌拍攝新廣告，優子配合廣告主題，相繼變身「窈窕淑女」、「意國女郎」及「印度西施」，展示百變造型，令人耳目一新。
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