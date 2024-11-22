撼贏金秀賢擸「人氣獎」 邊佑錫榮登廣告天王 狂吸5,560萬

憑「善宰」一角爆紅的韓國男星邊佑錫今年狂接19個代言，穩袋逾5,560萬港元，稱霸演藝界。近日他更撼贏男神金秀賢，登上網民票選的《AAA》人氣男演員冠軍寶座，氣勢強勁！

邊佑錫主演的口碑劇《背著善宰跑》於今年5月播畢後，人氣持續高企，短短半年間，其代言廣告合約累增至19個，擊敗「臉蛋天才」車銀優及宋江等男神，榮登新世代廣告天王，身價更於半年內三級跳，單是廣告收益，已為他進帳逾5,560萬港元。

人氣登頂的邊佑錫，早前落實出席下月27日在泰國舉行的韓國演藝界盛事《2024 Asia Artist Awards》（AAA），主辦方在網上展開「人氣獎」票選活動，並於前晚結束。邊佑錫眾望所歸，狂擸逾45萬票，憑逾60％支持率贏得人氣男演員，大勝以11萬票屈居亞軍的韓劇《淚之女王》男星金秀賢。而《背》劇女主角金惠允狂吸逾35萬票，以超過70％得票率，拋離得9.4萬票的《淚》劇女星金智媛，當選人氣女演員，《背》劇CP將於頒獎禮上合體捧獎。

赴日獻Sing展魅力 此外，邊佑錫昨日出發赴日，準備在《MAMA音樂頒獎禮》上獻唱《背》劇插曲《陣雨》，他現身機場時展現暖男笑容跟傳媒及粉絲揮手，十分親民。

至於金秀賢前日與新劇《山寨人生》的劇組拉隊現身新加坡造勢，同場出席的韓星包括合作韓劇《照明商店》的朱智勛與朴寶英，身材嬌小的朴寶英身穿飄逸短裙晒腿谷劇。至於女星金慧秀則以閃爆白色晚裝霸氣登場，力谷新劇《揭密最前線》。